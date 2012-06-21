Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
База даних волонтерів Червоного Хреста на Луганщині нараховує 240 осіб. Але, за словами голови обласної організації Товариства Червоного Хреста України Ольги Кудаєвої, треба також врахувати численних місцевих жителів, які приносять речі у «Банк одягу», допомагають розподілити таку допомогу тим, хто першочергово її потребує. Лише в роботі на КПВВ «Станиця Луганська» нині задіяно 17 волонтерів Червоного Хреста. Вони працюють кожного дня, без вихідних і тільки з початку року надали допомогу понад 350 тисячам громадян.
«Для нашої області, під час збройного конфлікту, волонтери – це велика сила. Це людський ресурс, який допоміг усій країні вижити за тяжких умов», – підкреслила Ольга Кудаєва.
За її словами, велику роботу здійснюють 30 патронажних сестер, які працюють за цим напрямом за фінансової підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста у 21 населеному пункті області. У рамках молодіжного руху в області працює загін швидкого реагування і його бійці-волонтери проводять величезну роботу з навчання населення навичкам надання першої допомоги та мінній безпеці у співпраці з ДСНС України.