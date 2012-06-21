Обладнання нової підстанції 500 кВ «Кремінська» вже увімкнули під навантаження, що стало фінальним етапом будівництва. Важко переоцінити значення цього об’єкта для густонаселеної агломерації Луганщини з такими містами, як Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, а також з великими підприємствами: НВП «Зоря» (хімічна промисловість), найбільший в Україні виробник мінеральних добрив — Сєверодонецький «Азот», Лисичанський нафтопереробний завод та інші.
За свідченням фахівців, тепер надійність енергозабезпечення споживачів тут буде суттєво підвищена.
«По-перше, Луганщина перестане бути «енергетичним островом». По-друге, це підвищить надійність енергопостачання, адже, наприклад, Сєвєродонецький «Азот» сьогодні працює всього на одному джерелі живлення. Також має покращитися якість напруги в мережі, оскільки та, що подається з Луганської ТЕС, не завжди відповідає стандартам якості в зв'язку з поганою мережею 220 кВ, яка часто піддавалася обстрілу. Нарешті ми отримаємо більш якісне електроживлення в області та запас міцності. Є надія, що за таких умов відновить свою роботу й Лисичанський нафтопереробний завод», — таку думку висловив в ефірі одного з місцевих телеканалів виконавчий директор ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» Андрій Колосов.
Після успішного завершення випробувань під навантаженням підстанція зможе працювати в штатному режимі в складі Об’єднаної Енергетичної Системи України, а регіон отримає додаткові 500 МВт потужності.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»