Укрзалізниця та ЮНІСЕФ відкрили безкоштовну розвивально-розважальну дитячу зону «Спільно» на залізничному вокзалі Львова. Це вже третя вокзальна зона для батьків із дітьми різного віку, створена під час війни разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Раніше такі зони з'явилися в Києві та Харкові. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Львівська дитяча зона розділена на три зали: вітальню з гардеробом, питною водичкою та книжками й розмальовками в дорогу, далі велика ігрова зона для дітей різного віку та насамкінець — приватна кімната для грудного вигодовування та сповивання. Також у «Спільно» є дитячі книжки на будь-який вік, розвивальні та ігрові набори, аніматори та психологи ЮНІСЕФ.

«Для Укрзалізниці турбота про дітей — одна з центральних тем. Ще перед повномасштабним вторгненням було взято курс на оновлення рухомого складу та возальних просторів з акцентом на зручність саме для пасажирів із дітьми. Зараз багато сімей повертаються до України саме через Львів, тож ця прекрасна зона зможе створити комфорт для понад 500 дітей на день», — прокоментував начальник Львівського вокзалу Роман Сенишин.

«Локація, яку ми відкриваємо сьогодні, — це безпечне середовище, де діти можуть почуватися захищеними від тривог і стресу війни. З березня 2022 року по березень 2023 року ЮНІСЕФ створили в Україні більше 150 таких просторів, які відвідали більше 400 тисяч дітей”, — розповіла голова львівського регіонального офісу Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Нінке Воппен.

Відкриття дитячої зони у Львові відвідала письменниця й видавниця Мар'яна Савка, яка прочитала дітям уривок з книги «Залізницею додому» та підписала книжки усім бажаючим. На завершення свята діти мали можливість долучитися до магічно-ігрового шоу з аквагримом, гігантськими мильними бульбашками, фокусами й танцями.

Безкоштовну дитячу зону «Спільно» легко знайти праворуч від центрального вестибюлю вокзалу, працює вона щоденно та цілодобово.