Міністерство розвитку громад та територій України разом із міжнародними партнерами офіційно запустили другу фазу програми “Партнерство за Сильну Україну". Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На спеціальному заході, присвяченому цій події, Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум разом із представниками країн-фінансових партнерів Програми – Канади, Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства – підписала Меморандум про взаєморозуміння для продовження програми. На заході також виступив заступник Міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

“Партнерство за Сильну Україну” – багатостороння донорська програма, що фінансується урядами Канади, Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії. На її меті – посилення стійкості України в умовах російської агресії шляхом надання критично важливої підтримки громадам у співпраці з українськими державними органами, громадянським суспільством, ЗМІ та приватним сектором.

Друга фаза програми передбачає розширену фінансову підтримку в обсязі понад 190 мільйонів доларів. Вона триватиме з 2024 по 2027 рік.

“Відновлення України ґрунтується на партнерстві з нашими громадами та міжнародними друзями. Ми маємо діяти швидко, але розумно, щоб відновити базові послуги, інфраструктуру і повернути надію в регіони, які найбільше постраждали від війни.

Ця Програма вже стала надзвичайно важливою для всіх українців, і не в останню чергу для внутрішньо переміщених осіб. Тепер запускаємо другу фазу. Вона ще більша і масштабна. Що найголовніше – вона буде корисна для реалізації тих політик, тих пріоритетів, які на сьогодні є у нашого Міністерства. У першу чергу це допомога внутрішньо переміщеним особам, реінтеграція деокупованих територій, підвищення спроможності тих регіонів та громад, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Ми вдячні за можливість продовжувати Програму та розширювати співпрацю в її рамках. Безумовно, вона є надзвичайно важливою для нас”, – зазначила Альона Шкрум.

Друга фаза “Партнерство за Сильну Україну” зосереджується на побудові стійкості на кількох рівнях:

Стійкість у виживанні: відповідь на нагальні потреби найбільш вразливих, прифронтових громад, забезпечення їх будівельними матеріалами, аварійним транспортом та захисним спорядженням для екстрених служб.

Стійкість громад: забезпечення безперервності базових послуг і згуртованості громад через відновлення шкіл, лікарень, водопровідної та енергетичної інфраструктури, а також підтримка інклюзивного місцевого планування відновлення.

Стійкість суспільства: орієнтація на майбутнє шляхом підтримки національної єдності та соціальної згуртованості, зокрема через реінтеграцію ветеранів і участь у роботі ініціативи Президента України Bring Kids Back.

“Програма “Партнерство за сильну Україну” це про системне комплексне відновлення. А саме такий підхід – в основі політик нашого Міністерства. Ми маємо планувати процеси відновлення і розвитку для того, щоб відповідати на потреби всіх громад і забезпечувати умови для їх повернення до життя.

Сильна Україна починається зі згуртованості. Наша згуртованість на рівні всієї країни, регіонів, окремих громад – це фундамент майбутньої перемоги та теперішньої стійкості. Я вдячний міжнародним партнерам, які продовжують нам допомагати, підтримують такі надважливі ініціативи як ця Програма. Всі разом ми спроможні зробити Україну сильнішою, а відновлення ефективним”, – наголосив Олексій Рябикін.

Перша фаза програми тривала з 2021 по 2024 рік. Її бюджет становив понад 114 мільйонів доларів. Пріоритетними областями у рамках Програми є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.

У межах першої фази програми реалізовано 577 проектів у 127 громадах. Завдяки цьому допомогу отримали понад 2 мільйони українців. Для них відновлено доступ до базових послуг: охорона здоров’я, освіта, електропостачання та чиста вода. Програма сприяла відновленню лікарень, шкіл, закладів культури та громадських просторів.