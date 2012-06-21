Майже пів року тому на території Національного природного парку «Білобережжя Святослава» встановили фотопастки, що дає змогу знімати хижих тварин у нічний час режимами фото- та відеофіксації. За допомогою приладів, встановлених у місцях основних переходів тварин, співробітники парку здійснюють додатковий контроль їхнього видового складу та чисельності. На підставі даних обліку зроблено висновки про постійне перевищення фактичної чисельності граничних нормативів у 10—15 разів лисиць та єнотоподібних собак. Саме ці тварини, поширені в НПП «Білобережжя Святослава», становлять найбільшу небезпеку перенесення та зараження сказом. Різновидова група хижих ссавців, займаючи свою ланку біоценозу, істотно впливає на епізоотичну ситуацію у тваринництві приватного сектору Покровської сільської ради і біотопах Кінбурнського півострова загалом.
Як зазначає дирекція парку, фауна Кінбурнської коси — 5 тисяч видів тварин. Хижі м’ясоїдні представлені такими видами: вовк, лисиця, єнотоподібний собака. Чисельність лисиць коливається за роками. На її стан впливають: кількість гризунів, метеорологічні умови, наявність у популяції інфекційних захворювань.
Єнотоподібний собака — хижий ссавець сімейства собачих, який віддає перевагу лісистій місцевості. Зазвичай селиться на берегах річок або неглибоких ставків, порослих очеретом. Єнотоподібні собаки часто хворіють на сказ. За одним з оглядів щодо сказу, серед єнотоподібних собак найвища з усіх диких тварин частка хворих (майже 40%).