Оператори протимінної діяльності очистили ще три ділянки в межах державної програми компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення. Це угіддя в Миколаївській області загальною площею 131 гектар, які зокрема було забруднено касетними боєприпасами. Договори на розмінування таких ділянок було підписано в жовтні 2024 року. Загалом в межах програми оператори UDS та Українське агентство розмінування очистили понад 618 гектарів угідь на суму 19,3 млн грн.

«Для нас важливо, що оператори змогли очистити саме землі в Миколаївській області, де відбувалися інтенсивні бойові дії. І вже навесні ці ділянки буде засіяно збіжжям чи іншими культурами. Безпека людей, економічна активність на територіях, що зазнали бойових дій, — це і є відновлення України, що робить нас як державу сильнішими», — сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, повідомляє Мін економіки.