В одному із сіл на Миколаївщині запрацювала нова модульна клініка первинної медичної допомоги. Амбулаторію встановили в межах партнерства Міністерства охорони здоров’я та Всесвітньої організації охорони здоров’я, щоб попри повномасштабну війну забезпечити пацієнтів доступом до необхідних медичних послуг.

«російські терористи щодня свідомо нищать цивільну інфраструктуру України, зокрема й медичну. Уже пошкоджено 1605 об’єктів медзакладів та ще 211 зруйновано повністю. МОЗ разом з ВООЗ та іншими партнерами працює, щоб українці попри все мали доступ до необхідних медичних послуг, зокрема і на первинному рівні. Особливо акцент на тих територіях, які були деокуповані та найбільше постраждали від війни, — сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. — Завдяки встановленню модульних клінік первинної допомоги пацієнти матимуть безперешкодний доступ до необхідного лікування. Це рішення тимчасове, однак воно здатне оперативно й ефективно розв’язати нагальні питання доступності медичної допомоги вже зараз».

Миколаївська область ще з перших днів війни перебувала під безперервними артобстрілами та авіабомбардуваннями, внаслідок чого багато об`єктів цивільної інфраструктури, зокрема й медичної, пошкоджено або зруйновано вщент. Через активні бойові дії та постійні атаки росії надання медичної допомоги у деяких районах було ускладнене.

Розраховано, що у модульній клініці прийматимуть шість лікарів. Медзаклад обслуговуватиме майже 15 000 пацієнтів. Пропускна спроможність — 35 пацієнтів на день і 175 —на тиждень.

Нову клініку оснащено необхідними зручностями, включаючи електрику, санітарні вузли, кімнати очікування та кімнати для огляду пацієнтів. Крім того, нова амбулаторія готова до роботи в умовах блекаутів, зокрема її обладнано генераторами для безперебійного електроживлення, повідомляє МОЗ.