В одному з сіл на Миколаївщині запрацювала нова модульна клініка первинної медичної допомоги. Амбулаторію встановили у межах партнерства Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я, щоби попри повномасштабну війну забезпечити пацієнтів доступом до необхідних медичних послуг. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«російські терористи щодня свідомо нищать цивільну інфраструктуру України, зокрема й медичну. Наразі вже пошкоджено 1605 об’єктів медзакладів та ще 211 зруйновано повністю. МОЗ разом із ВООЗ та іншими партнерами працює над тим, аби українці попри все мали доступ до необхідних медичних послуг, зокрема і на первинному рівні. Особливо акцент на тих територіях, які були деокуповані та найбільше постраждали від війни. – сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. – Завдяки встановленню модульних клінік «первинки» пацієнти матимуть безперешкодний доступ до необхідного лікування. Це рішення є тимчасовим, однак воно здатне оперативно та ефективно розв’язати нагальні питання доступності медичної допомоги вже зараз».

«Поки ми встановлюємо модульні заклади первинної медичної допомоги у прифронтових областях, ми паралельно продовжуємо відстоювати потреби охорони здоров’я України зараз на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я разом із Міністром охорони здоров’я др-м Віктором Ляшком. Важливо тримати фокус уваги на Україні для того, щоб продовжувати допомагати системі охорони здоров’я під час викликів, з якими ми зараз стикаємось в країні, спричинених збільшенням кількості атак на охорону здоров’я, цивільну та соціальну інфраструктуру. Інвестування в систему охорони здоров’я зараз має вирішальне значення для задоволення нагальних потреб, які викликані війною», – сказав доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

Миколаївська область ще з перших днів війни перебувала під безперервними артобстрілами та авіабомбардуваннями, внаслідок чого багато обʼєктів цивільної інфраструктури, в тому числі й медичної, пошкоджено або зруйновано вщент. Через активні бойові дії та постійні атаки росії, надання медичної допомоги у деяких районах було вкрай ускладнене.

Розраховано, що у модульній клініці прийматимуть шість лікарів. Медзаклад обслуговуватиме близько 15 000 пацієнтів. «Пропускна здатність» — 35 пацієнтів на день та 175 — на тиждень.

Також зазначимо, що нову клініку оснащено необхідними зручностями, включаючи електрику, санітарні вузли, кімнати очікування та кімнати для огляду пацієнтів. Крім того, нова амбулаторія готова до роботи в умовах блекаутів, зокрема її обладнано генераторами для безперебійного електроживлення.

Завдяки створенню модульної амбулаторії вдасться покращити ситуацію з доступом пацієнтів до якісної та необхідної первинної медичної допомоги.

Довідково

Модульні клініки — це проект ВООЗ щодо реагування та відновлення в Україні, який пропонує оперативне та довгострокове розв’язання гострої проблеми. У рамках проекту вже встановлено 17 модульних закладів на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині та Донеччині. Необхідну фінансову підтримку цьому проекту надав Гуманітарний фонд для України (UHF).