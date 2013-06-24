В ОСУВ «Хортиця» з нагоди Дня військового капелана вшанували духовних наставників.

Нагороди від Командувача об'єднаних сил вручено військовим капеланам, які разом з воїнами несуть своє служіння на найгарячіших ділянках фронту.

Священники в одностроях пліч-о-пліч із нашими Захисниками та Захисницями тримають стрій на духовному фронті. І саме гасло українських капеланів «Бути поруч» – відображає внутрішній стан та зміст служіння духовних наставників.

Вилікувати душевні рани, зміцнити Віру та Духовність українського Воїна, зміцнити його Дух – головна мета та завдання священнослужителів в одностроях. І в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» ці завдання виконуються.

«Важливо, що сьогодні на духовному фронті перебувають капелани різних конфесій. Усі вони демонструють єдність цього фронту перед навалою ворога, що руйнує загальноприйняті гуманітарні принципи свободи волі й віросповідання людини», – сказав капелан ОСУВ «Хортиця» Борис Кутовий.

Джерело: ТГ канал Хортицький вітер