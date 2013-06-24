«Майже 500 мільярдів гривень буде додатково спрямовано на зарплати нашим військовим, техніку та зброю, фортифікації, інше забезпечення, яке рятує життя і наближає нашу перемогу», — нагадав Прем’єр і висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт, який допоможе покрити ці додаткові видатки. Також він повідомив, що у п’ятницю було представлено у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2025 рік.

«Очікуємо, що доходи бюджету зростуть майже на 30%. Збільшення видатків передбачаємо майже на 20%», — повідомив Денис Шмигаль. За його словами, оборона та безпека країни — ключовий пріоритет бюджету, на який закладають 2,2 трлн грн. Бюджет на озброєння і військову техніку уряд пропонує збільшити на 65%.

«Це зростання майже на 300 мільярдів гривень. Буде значно більше українських ракет, дронів, техніки, снарядів», — переконаний Прем’єр. Як зазначив Денис Шмигаль, усі гроші платників податків уряд знову спрямовуватиме саме на фінансування військових потреб. Інші пріоритети — такі, як соціальні програми, освіта, медицина, — допомагатимуть фінансувати наші міжнародні партнери.

Глава уряду повідомив, що наступного року потреба в зовнішньому бюджетному фінансуванні становить близько 38 млрд дол. Триває активна робота, щоб залучити ці кошти з різних джерел, зокрема з МВФ, ЄС та всіма ключовими партнерами.

«Однак для того, щоб повною мірою закрити весь дефіцит бюджету, необхідно нарешті використати заморожені на Заході російські активи. Тому одне з головних завдань нині — погодження механізму, за яким Україна наприкінці року зможе отримати 50 мільярдів доларів завдяки цим замороженим активам агресора», — наголосив Денис Шмигаль. Він розповів, як уряд працює над тим, щоб посилювати українську економіку, один із ключових напрямів якої — аграрний сектор. Українські аграрії вже зібрали майже 40 млн тонн нового врожаю. Урожай пшениці цього року — приблизно 22 млн тонн. Внутрішнє споживання — майже 6 млн тонн. Тобто Україна зібрала пшениці ледь не вчетверо більше, ніж споживає сама. Це дає змогу Україні залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн.

Уряд продовжує допомогу українським фермерам та виробникам за різними напрямами. Від початку року видано 31,5 млрд грн доступних кредитів за програмою «5—7—9%» для майже 6,5 тисячі господарств. Працює програма компенсації аграріям за купівлю сільгосптехніки українського виробництва. За перші чотири місяці чинності цієї програми придбано понад 850 одиниць техніки на більш ніж 900 млн грн. Держава компенсувала 153 млн грн.

Насамкінець Прем’єр повідомив, що цього тижня на «Prozorro.Продажі» пройшов перший аукціон «Великої приватизації». Готель «Україна» в центрі Києва продано за більш ніж 3 млрд грн з ПДВ. Під час аукціону вартість зросла у 2,5 раза.

«Прозора приватизація — це не лише наповнення бюджету, а і нові можливості для бізнесу. Це нове життя для старих об’єктів. Це інвестиції та нові робочі місця», — підсумував Прем’єр.

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ