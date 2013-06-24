Від початку року Уряд уже виділив на оборону країни більше 500 млрд грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

«За цей час кожна гривня платників податків, яка надходить до бюджету, одразу направлялася і направляється нашим Урядом на зброю, дрони, техніку, забезпечення наших військових та їхні зарплати», — відзначив Прем’єр-міністр.

Як наголосив Денис Шмигаль, за 821 день повномасштабного вторгнення одним із головних досягнень Уряду є забезпечення фінансової стабільності держави. За цей час залучено більше 85 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Водночас Прем’єр-міністр підкреслив, що кошти наших партнерів Уряд може направляти лише на невійськові цілі.

«Тобто оборонну кампанію Уряд фінансує за рахунок коштів платників податків, а також військових облігацій», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що завдяки військовим та іншим облігаціям у бюджет залучено понад 1 трлн грн. Це, за його словами, дало можливість Уряду повною мірою профінансувати ключові видатки бюджету.

«Жодного місяця не затримали ані виплати пенсій, ані виплати субсидій чи іншої соціальної допомоги», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що за чотири місяці цього року на соціальну підтримку громадян виділено з бюджету 187 млрд грн.