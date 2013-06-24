За січень - березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд грн.

«За січень-березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд гривень або 58,9% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету» - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Зазначається, що на оборону у березні спрямовано 173,1 млрд грн. Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських,

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування,

медичне забезпечення

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як повідомлялося, за 2023 рік видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1 843,8 млрд грн.

Джерело: Укрінформ