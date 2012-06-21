Ідея проводити аукціони з оренди земельних ділянок через систему ProZorro.Продажі виявилася вдалою. На цьому наголосив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, коментуючи підсумки перших п’яти аукціонів. Вони відбулися наприкінці грудня 2018 року в межах пілотного проекту ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру).

«У кожному з аукціонів взяли участь по 2—6 учасників. За сумарної стартової вартості лотів 173 938 гривень їх фінальна вартість становила 441 276 гривень. Тобто зросла більш ніж у 2,5 раза. Це безумовний успіх», — констатував Максим Нефьодов.

«Зроблено черговий важливий крок до повного переведення земельних аукціонів в онлайн-режим. Онлайн-торги доводять ефективність та слугують найпрозорішим способом розпорядження землями державної форми власності», — підкреслив виконуючий обов’язки голови Держгеокадастру Олександр Колотілін.

Директор ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» Олексій Соболев нагадав про тривалу підготовку до перших земельних аукціонів: «Було спеціально розроблено процедуру земельного аукціону відповідно до Кодексу законів про землю. Маючи в активі ще й постанову Кабінету Міністрів №688, нам вдалося забезпечити цілком прозорий аукціон. Проте без підтримки партнерів з Держгеокадастру й TAPAS нізащо не вдалося б провести ці торги до кінця 2018 року. Є цілковита впевненість в ефективності нового модуля аукціонів. Він блискуче пройшов випробування на практиці».

Олексій Соболев додав, що особливістю нового модуля стає змога одразу ж по завершенні аукціонів отримати повну інформацію про його учасників.

Пілотний проект електронних аукціонів з оренди землі на ProZorro.Продажі здійснюють за підтримки проекту USAID/UK Aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світовий банк) та Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ GmbH за дорученням федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

ProZorro.Продажі — це система електронного аукціону, спрямована на викорінення корупції в державному продажі. Система має дворівневу модель, в якій держава контролює базу даних, де відбуваються аукціони, а приватні майданчики, підключені до цієї бази, мають рівні права і доступ, а також забезпечують якісний сервіс. Така модель стимулює більшу прозорість, прибутковість тендерів, різноманітність учасників на етапі оголошення та проведення торгів, більше доходів. Вона надає громадськості вільний доступ до всієї інформації про розпорядження державним майном.

Успіх проекту залежить від залучення і співпраці золотого трикутника (уряду, бізнесу та громадянського суспільства). Станом на грудень 2018 року загальний обсяг продажу через систему ProZorro.Продажі перевищив 12,3 мільярда гривень.

У червні 2018 року Кабінет Міністрів затвердив зміни до постанови №688, які дали змогу проводити електронні земельні торги на платформі ProZorro.Продажі.

«Починаючи електронні торги, спираємося на готову інфраструктуру ProZorro.Продажі, яка успішно працює. Це дасть нам змогу оперативно відійти від архаїчного формату проведення торгів та оптимізувати витрати часу й ресурсів для аукціонів онлайн. Нарешті позбуваємось обмежень територіального принципу, який передбачає фізичну присутність покупця на місці проведення аукціону. Це чинник, який істотно обмежує інтенсифікацію торгів», — зазначав свого часу перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах у формі аукціону встановлює глава 21 Земельного кодексу України.

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«Урядового кур’єра»