Сюжет на BBC News Україна про найстаріший рівненський тролейбус, що й досі курсує вулицями міста з номером «001», знову повернув рівнян до наболілої теми міського електротранспорту. Його водійка 72-річна Катерина Забора розповідає: «Ми з чоловіком та ще сім сімей приїхали в Рівне з Полтави. Два роки будували депо. А в 1974-му з нього виїхали перші 14 тролейбусів». Відтоді її улюбленець — чеська Skoda 9Tr –– і досі у строю. Дарма що їх зняли з виробництва ще 40 років тому.
«Раніше вони возили пасажирів у Норвегії, Індії, СРСР і були популярні через потужний електродвигун», –– кажуть фахівці. Нині ж, роблять висновок автори сюжету, залишилися хіба в Рівному.
Чи є вони в інших містах, ліпше знають фахівці міського електротранспорту. Журналістів привабила раритетність рівненських тролейбусів. До речі, машин Skoda 9Tr 1979—1982 років випуску в Рівнеелектроавтотрансі ще десять. І саме вони разом з іншими рятували місто в період карантину, коли рух маршруток було заборонено.
Щоправда, містяни від такого транспорту не в захваті. І вважають, що обличчя європейського міста у ХХІ столітті має бути принципово іншим. Тому й електронна петиція за оновлення міського тролейбусного парку нещодавно набрала 300 голосів лише за два дні. Її автор Антон Бриних, який цікавиться історією тролейбусного руху та розвитком сучасного електротранспорту, вважає: «Міський голова повинен підготувати й винести на розгляд Рівнеради програму модернізації міського транспорту, яка передбачала б купівлю щонайменше 20 нових тролейбусів».
Міський голова Володимир Хомко теж вважає тролейбуси найперспективнішим та найекологічнішим транспортом. Кілька років тому він навіть говорив про свою мрію: електротранспорт має витіснити маршрутки, що забруднюють місто. Нині ж коментує петицію так: «Щоб оновити парк, треба щонайменше 100 мільйонів, яких у міста немає. Навпаки, від початку карантину місто катастрофічно втрачає надходження, а дефіцит бюджету зростає».
Тому принаймні поки що прориву в електротранспортному парку не станеться. А старенькі «шкоди» неквапом возитимуть рівнян і гостей міста. До речі, до нас щороку приїздять туристи з Чехії, Словаччини, Німеччини, Великої Британії й орендують ці раритети для приватних фотосесій. А побратим Рівного польське місто Люблін кілька років тому придбав один з них як цікавинку для екскурсійних турів. Другий тролейбус із 23-річною рівненською історією 2018-го поїхав на батьківщину –– Брно, де став раритетом.