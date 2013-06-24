Відбулося перше засідання Альянсу стійкості МСБ за участю Першого заступника Міністра економіки України Олексія Соболева та представників установ з розвитку, міжнародних організацій та банків з різних країн світу. Україна спільно з 12 іншими країнами, 17 інституціями з розвитку та міжнародними фінансовими організаціями сформували Альянс в рамках Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні (URC-2024), яка відбулась в червні. Співголовами Секретаріату Альянсу є Міністерство економіки України та Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Альянс є важливою платформою для спільних дій, спрямованих на зміцнення конкурентоспроможності та сталості українських МСБ. Через координацію зусиль та стратегічні партнерства ми сподіваємося створити середовище, яке сприятиме зростанню, інноваціям та створенню робочих місць у всіх куточках України. Крім експертної підтримки, впродовж наступних чотирьох років загальний розмір допомоги українському МСБ в рамках Альянсу складе близько 7 млрд євро. Зокрема, основні внески за новими зобов’язаннями на 3,9 млрд євро надходитимуть у рамках програми Ukraine Facility», – зазначив Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Під час заходу учасникам представили комплексний Механізм координації для досягнення конкретних результатів та підтримки сталого розвитку. Зокрема, до цілей Координаційного механізму належать:

Відповідність пріоритетам Уряду України у підтримці МСБ;

Ефективна координація між донорами щодо підтримки приватного сектору;

Встановлення діалогу між партнерами та Урядом України щодо регуляторних реформ, економічної політики та інструментів підтримки МСБ;

Моніторинг та забезпечення виконання Стратегії відновлення МСБ до 2027 року.

В майбутньому Альянс планує зміцнювати підтримку України в сфері відновлення та розвитку сектору МСБ, використовуючи найкращі міжнародні практики та експертизу для досягнення сталого економічного розвитку.

Олексій Соболев наголосив, що Альянс націлений на підтримку українського бізнесу, яка включає реформування української політики МСБ через впровадження Стратегії відновлення МСБ до 2027 року, формування сильних та стійких інституцій, які мобілізують фінансування, надають страхові інструменти та впроваджують програми підтримки, також йдеться про фінансову підтримку МСБ через українські банки.

Альянс відкритий для нових членів з числа міжнародних донорських і фінансових організацій. Щоб приєднатися до Альянсу, запрошуємо зконтактувати з Секретаріатом Альянсу, надіславши електронного листа на адресу SME-alliance@giz.de.