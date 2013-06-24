23 вересня у Нью-Йорку міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у міністерському засіданні G7+ у межах сегмента високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. На засіданні за співголовування Державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні взяли участь глави дипломатій та представники ЄС, Болгарії, Великої Британії, Данії, Естонії, Канади, Республіки Корея, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, Франції, Чехії, Швеції та Японії.

Міністр висловив глибоку вдячність союзникам за їхню підтримку України, зокрема у відновленні пошкодженої російськими ударами енергетичної системи. Він наголосив, що напередодні зими Україна потребує термінового посилення трьох напрямів допомоги енергетиці: захисту, відновлення та довгострокової стійкості.

«Президент України Володимир Зеленський чітко поставив завдання щодо збільшення допомоги союзників українській енергетиці. Це насамперед зміцнення повітряного щита для захисту нашої енергосистеми; термінове надання обладнання та додаткових джерел генерації; фінансування та інвестиції для довгострокової стійкості енергетики. Закликаю вас діяти невідкладно, щоб допомогти українцям пройти цей зимовий період», — наголосив глава МЗС, звертаючись до союзників.

Міністр поінформував присутніх, що українська розвідка має дані щодо підготовки росії до ударів по критично важливих об’єктах атомної енергетики, що створює ризики не лише для України, а й для її партнерів. Він закликав до рішучої колективної реакції та застереження москви, щоб уникнути такого сценарію. Глава МЗС наголосив, що російські атаки проти української енергосистеми — це воєнні злочини і росію необхідно притягнути до відповідальності за них.

Андрій Сибіга поінформував колег про поточний стан української енергетичної мережі та втрати енергетичних потужностей внаслідок систематичних російських атак. Міністр зазначив, що мета України — відновити енергетичну систему в короткостроковій і довгостроковій перспективі, а також посилити енергетичну безпеку та стійкість. За його словами, розвиток розподіленої генерації — важливий чинник енергетичної стійкості України, тож союзникам слід зосередитися на наданні нових генеруючих потужностей. Глава МЗС підкреслив, що найкраще рішення для запобігання новим пошкодженням української енергетичної системи — зміцнення повітряного щита України.

«Ми вдячні за всю підтримку, але нам терміново потрібно більше систем ППО, зенітної артилерії, систем боротьби із дронами і, що не менш важливо, більше ракет для ППО. Ми також потребуємо більшої кількості ПЗРК, які довели свою ефективність у збитті російських дронів», — зауважив міністр.

Наприкінці виступу Андрій Сибіга наголосив, що довгостроковий пріоритет України — повна інтеграція в енергетичний ринок ЄС із децентралізованою, гнучкою та стійкою енергетичною системою, заснованою на відновлюваних джерелах.

Союзники у виступах відзначили терміновість додаткової підтримки, повідомили про допомогу, яку вже було надано, і про підготовку нових зобов’язань та конкретних пакетів енергетичної допомоги. Серед конкретних внесків в енергетичну стійкість України напередодні зими, які оголосили союзники, — додаткове фінансування, системи ППО, розширення спроможностей імпорту, нові джерела генерації, трансформатори, мобільні генератори та експертна підтримка.

Андрій Сибіга висловив вдячність союзникам за готовність надати термінову додаткову підтримку і висловив сподівання на швидку імплементацію ухвалених рішень.

За підсумками зустрічі було ухваленоспільну заяву G7+ щодо підтримки енергетичної стійкості України, в якій союзники зафіксували свою готовність надавати додаткову підтримку українській енергосистемі, сприяти захисту енергетики та інвестиціям для зміцнення її довгострокової стійкості.

Джерело:

Міністерство закордонних справ