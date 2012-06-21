Освітній серіал «Нові цифрові професії» буде корисним для профорієнтації школярів і тих, хто бажає змінити професію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей серіал буде актуальним для школярів, які вже починають сьогодні замислюватися про майбутню кар'єру та вибір предметів для складання ЗНО. А також для студентів, які перебувають у пошуку посади, що якнайкраще реалізує їхні академічні надбання. Корисним цей серіал також буде для всіх, хто хоче змінити професію і розглядає можливість працювати саме в діджитал-сфері», - розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації.

Вона додала, що кожна серія курсу розкриває особливісті однієї з професій. Зокрема, серіал розповідає про роботу: SMM-менеджерів, інженерів кібербезпеки, бізнес-аналітиків, UI/UX дизайнерів, продакт-менеджерів та тестувальників програмного забезпечення.

Серіал складається з 9 серій тривалістю до 13 хвилин і вже доступний для перегляду на платформі «Дія. Цифрова освіта».