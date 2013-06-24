Покращене харчування для військових у цивільних закладах охорони здоров’я відтепер матиме єдиний механізм оплати та спрощену процедуру реалізації. Відповідну постанову, яку розробило Міністерство оборони, підтримав Кабінет Міністрів. Відповідальність за організацію харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації лежатиме на медичних закладах. Важливою зміною стало впровадження єдиної системи оплати для всіх закладів охорони здоров’я.

Новий порядок передбачає спрощену систему звітування для медичних закладів. Оплата послуг здійснюватиметься на підставі поданих звітів, що значно полегшить обіг документів та істотно пришвидшить процес розрахунків. На забезпечення якісного харчування захисників та захисниць України у цивільних медичних закладах 2025 року держава спрямує понад 2,1 мільярда гривень. Це дасть змогу підтримувати єдині стандарти харчування для всіх поранених військових, які застосовують у військово-медичних закладах.

«Наше завдання — забезпечити належний догляд за пораненими захисниками та захисницями незалежно від місця їхнього лікування. Після впровадження механізму покращеного харчування минулого місяця ми побачили реальні результати та можливості для його вдосконалення. У 2025 році плануємо спрямувати понад 2 мільярди гривень, щоб усі поранені військовослужбовці отримували якісне харчування на рівні військово-медичних закладів», — зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив постанову від 15.11.2024 №1299, яка вдосконалює механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я всіх форм власності.

Джерело:

Міністерство оборони