Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Пільговики Полтавщини, яким згідно з відповідною урядовою постановою передбачено виплату разової грошової допомоги до 5 травня, отримають її своєчасно й навіть із незначним випередженням. Необхідні для виплат бюджетні кошти в область уже надійшли.
Першими їх, через поштові відділення та банківські установи, отримають 39 тисяч ветеранів війни. Іншим представникам цієї пільгової категорії належні суми коштів виплатять через поштові відділення АТ «Укрпошта» за місцем їх проживання, до 25 квітня.
Найбільший розмір щорічної разової виплати цьогоріч отримають особи з інвалідністю внаслідок війни, відповідно 4 120 гривень(I група), 3 640 (II), 3 160 гривень (III група).