Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві розробляють електронну публічну мапу, за допомогою якої потенційні орендарі місцевих ставків і водосховищ зможуть отримати всю необхідну для цього інформацію. Зокрема, де ця водойма розташована, які її площа, глибина, дно, інші виробничі параметри та чи знаходиться вона в оренді. Передбачається, що карта передусім стане в нагоді тим, хто збирається зайнятися риборозведенням.
На створення цього електронного документа з обласного бюджету виділили певну суму коштів. Подальше фінансування залежатиме від того, наскільки успішно просуватиметься робота по її створенню. На цей момент до карти внесені дані про майже двісті водних об’єктів.
В області продовжують паспортизувати ставки. На цей рік заплановано описати понад півтораста об’єктів. Витрачені на це кошти влада сподівається повернути в бюджет у вигляді орендної плати за надані в оренду водойми вже за кілька років.
Усього на Полтавщині орієнтовно 1,5 тисячі ставків та невеликих водосховищ, із них придатних для риборозведення близько тисячі.