Підприємства планують побудувати у Полтавській, Лубенській, Кременчуцькій та Кобеляцькій громадах. До кінця травня у цих територіальних громадах мають визначити локації.

Загалом заводи перероблятимуть до 500 тис тонн твердих побутових відходів на рік. Для реалізації цього проєкту планують залучити близько 130 млн дол. від міжнародних інвесторів. Міжнародні банки готові розглядати можливість фінансування до 80% будівництва цих заводів, решту становитимуть приватні кошти.

Нагадаємо, Міндовкілля підготувало національний проєкт розміщення сміттєпереробних заводів кластерного типу відповідно до потреб кожної області. Заплановані підприємства зможуть повністю переробляти відходи, які утворюються в регіонах.

Зараз готується стартовий пакет документів, який можна представити потенційним інвесторам та фінансовим установам. Ця документація має відповідати всім вимогам ЄС та міжнародних фінансових установ, які братимуть участь у співфінансуванні цього проєкту. Вже є пропозиції від декількох інвесторів щодо будівництва цих заводів. Полтавщина стане одним з пілотних регіонів.

В області вже затверджено технічне завдання для виготовлення техніко-економічного обґрунтування. Зараз Кременчуцька та Кобеляцька громади готують землевпорядну документацію. Лубенська запропонувала три земельні ділянки, з яких мають обрати найбільш привабливу. Полтавська громада надала пропозиції щодо використання земельної ділянки в районі Макухівського сміттєзвалища.

Сміттєобробні заводи не планують будувати у самих населених пунктах. Вони будуть розташовані щонайменше за кілометр від житлової зони. Заводи вироблятимуть електроенергію, тому обираючи ділянку, доводиться враховувати технічну можливість передавати вироблену енергію в мережі або кінцевим споживачам.

«Міндовкілля та Полтавська ОВА спільно шукають донорів чи інвесторів, які зможуть розробити ТЕО та регіональний план управління відходами, враховуючи кластерний підхід. Як тільки буде знайдено фінансування цього першого етапу, процес рухатиметься швидше. На виготовлення техніко-економічної документації потрібно понад 20 млн. грн. Планується залучити державні та грантові кошти. Маю надію, що за декілька місяців ми це доведемо до логічного кінця», – розповів радник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Сергій Довгалюк.

Джерело: Міндовкілля