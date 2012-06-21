Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Горішні Плавні правоохоронці затримали сучасних работорговців — чоловіка й жінку, які обманювали соціально малозахищених людей, обіцяючи їм усілякі блага. А за допомогою своїх спільників робили із нещасних невільників, змушуючи працювати тільки за таке-сяке харчування, щоб не померли, та нічліг. А тих, хто противився насильству, катували. Поліцейські вилучили у парочки нелюдів документи й телефони потерпільців.
Це вже не перший раз у наддніпрянському місті людей обманним шляхом примушують до праці на третіх осіб. Торік узимку силовики звільнили там із рабства чоловіка, якого утримували в окремому будинку, на ланцюзі.
На затриманих чекає справедливе покарання.