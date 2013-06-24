На порталі національного проекту з розвитку підприємництва та експорту Дія.Бізнес з’явився новий розділ«Ветеранський бізнес». Про це повідомляє Урядовий портал.

Його створено у співпраці Міністерства у справах ветеранів України з Міністерством цифрової трансформації, Офісом з розвитку підприємництва та експорту та Українським ветеранським фондом Мінветеранів (УВФ).

У розділі “Ветеранський бізнес” ветерани, члени їхніх сімей та родини полеглих Захисників і Захисниць України можуть знайти всю необхідну інформацію щодо розвитку та підтримки власної справи: як заснувати власне підприємство, правильно вести бухгалтерську звітність, складати фінансовий план, отримати фінансування на розвиток своєї бізнес-ідеї, просувати продукт і управляти командою.

“Наразі більшість наших ветеранів й ветеранок знову захищають Україну на фронті. Переважна більшість з них – молоді люди. І ми маємо створити всі необхідні умови, надати сучасні інструменти для того, щоб зі здобуттям Україною перемоги наші Захисники та Захисниці змогли долучитись до відновлення країни, стати в стрій на економічному фронті. Одним з таких інструментів є сприяння розвитку ветеранського підприємництва, підтримка ветеранських підприємницьких ініціатив. Така підтримка зі сторони держави допоможе нашим Воїнам започаткувати власну справу, отримати більше можливостей для самореалізації у цивільному житті”, – наголосила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час підписання меморандуму про співпрацю з Офісом з розвитку підприємництва та експорту.

Командою Мінветеранів у співпраці з партнерами вже реалізовано низку успішних кейсів щодо підтримки ветеранських підприємницьких ініціатив, зокрема з надання мікрофінансування на розвиток власної страви, розповіла Юлія Лапутіна. Також наразі триває спільний проект Міністерства, УФВ та фонду “МХП – Громаді”, за яким ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати до 1,5 млн грн на власну справу.

У розділі «Ветеранський бізнес», крім корисної інформації щодо фінансування та освіти, ветерани також можуть ознайомитися з історіями тих підприємців, які вже отримали фінансування від Українського ветеранського фонду Мінветеранів та реалізували свої проекти. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Наразі економіка країни потребує підтримки з усіх боків, це стосується і ветеранського підприємництва. Створивши новий розділ на порталі Дія.Бізнес ми плануємо не лише стимулювати розвиток ветеранського підприємництва, а й допомогти розв'язати наявну проблему працевлаштування ветеранів війни та створити підґрунтя для їх побратимів, які невдовзі повернуться до цивільного життя після перемоги», – заявив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.

Інформаційний розділ «Ветеранського бізнесу» також містить перелік державних та міжнародних інституцій, що підтримують ветеранів та ветеранський бізнес.

«Ми створюємо єдине вікно можливостей для ветеранів. Наразі зібрали усю необхідну інформацію по підприємництву. Згодом функціонал цієї сторінки буде розширюватися. Додамо більше можливостей по навчанню для підприємців, і можливості щодо розвитку бізнесу, інформацію про фінансову підтримку тощо. Й обов’язково додаємо можливості для членів родин ветеранів та полеглих захисників і захисниць. Створюємо рівні можливості для всіх груп», – зазначила перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.

Також у розділі «Ветеранський бізнес» ветерани мають можливість відразу перейти на послугу з реєстрації ФОП чи ТОВ, якщо вже готові запускати власну справу.