Не всі кияни, на жаль, сумлінно дотримуються правил карантину. А тих, хто їх ігнорує, правоохоронці штрафують. Так, станом на 9 квітня вже складено 622 адміністративні протоколи щодо недотримання запроваджених обмежень.
Про це під час брифінгу 9 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Зокрема, за його словами, 39 протоколів складено за перебування киянами у громадських місцях без захисних масок, 10 – за переміщення групою більше двох осіб, 20 – за відвідування парків та скверів і 6 – за перебування на спортмайданчиках.
А за порушення правил самоізоляції чи обсервації у столиці склали 64 протоколи. За інформацією Моніторингово центру КМДА, працівники Нацполіції за останній час перевірили дотримання режиму самоізоляції у 637 осіб.
«Контроль буде! Правил повинні дотримуватися усі. Бо це питання життя і здоров’я», – наголосив Віталій Кличко.
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«Урядового кур’єра»