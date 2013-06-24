Відкриваючи чергове урядове засідання у День Державного прапора України, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що під цим прапором ми йдемо вперед, під ним переможемо і відбудуємо Україну. За його словами, Кабмін ухвалив учора рішення, які посилюють країну та є частиною наших стратегічних пріоритетів.Зокрема, затвердив документ, який створює правові підстави, щоб угода про транспортний безвіз із Європейським Союзом і надалі була чинною.

«Ми домовилися з ЄС, що угоду буде подовжено до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, щоб зробити її безтерміновою», — зазначив очільник уряду.

Як нагадав Прем’єр-міністр, транспортний безвіз — це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари в Європу без спеціальних дозволів. За його словами, це економить гроші та час, а також розширює доступ українських товарів до європейських ринків.

Друге рішення, яке ухвалив уряд, стосується цифровізації.

«Сьогодні для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет різних документів. При цьому більшість із них ми вже цифровізували, і вони вже є в наших базах. Тому ухвалюємо рішення, що органи соціального захисту не вимагатимуть у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в базі. Це спрощує життя людям, а також дає прозорість і ефективність державної допомоги», — повідомив Прем’єр.

Також було ухвалено ще одне рішення для розбудови нової ветеранської політики.

«В Україні вже працює Реєстр ветеранів війни, де ми збираємо дані про те, яку підтримку мають наші захисники. І відповідно що ще можемо для них зробити. Вносимо зміни, які поліпшать роботу реєстру, а також запроваджуємо послугу для ветеранів, яка дає їм змогу побачити, які дані про них вже є в цьому реєстрі», — прокоментував урядове рішення Денис Шмигаль.

Насамкінець Прем’єр зазначив, що жодного дня не минає без рішень, роботи та підготовки до опалювального сезону.

«Ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення 24/7 у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики. Уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону», — повідомив він, зазначивши, що роблять усе можливе, щоб цієї зими в кожній українській домівці було світло й тепло.

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ