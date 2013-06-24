Розвиток школи офлайн, реформування старшої профільної школи і трансформацію освітніх просторів обговорили на нараді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 30 січня. У заході взяли участь перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Говорячи про максимальне повернення дітей до навчання у школах офлайн, Прем’єр наголосив, що для підвищення безпеки в освітніх закладах уряд цього року передбачив 6,2 мільярда гривень на укриття.

«Працюємо також над підвищенням якості й доступності освіти. Цього року надаємо кошти на облаштування лабораторій у школах. Понад 2 мільярди гривень спрямовуємо на продовження реформи НУШ, 1,2 мільярда гривень — на модернізацію харчоблоків», — повідомив Денис Шмигаль.

Окрему увагу на нараді приділили профтехосвіті. Як зазначив глава уряду, цього року буде надано кошти на облаштування майстерень у коледжах. Серед іншого темою обговорення стало питання запровадження грантів на дуальну освіту за прикладом європейських держав. Ішлося й про законодавчі ініціативи щодо розширення державної фінансової підтримки для здобуття вищої освіти.

«Торік ми видали 143,5 мільйона гривень грантів для понад 13 тисяч вступників. Продовжуватимемо цю практику, щоб талановита і вмотивована молодь мала змогу здобути потрібну освіту», — наголосив Денис Шмигаль, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.