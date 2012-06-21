Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Результати екзит-полів чи остаточні підсумки місцевих виборів на Донеччині вже нікого не дивують. І, на жаль, не насторожують і не тривожать. А тим часом маємо чергову ганебну і прикру ситуацію, коли на вже звільнених від проросійських незаконних збройних формувань територіях місцеві люди знову й знову віддають голоси за окремих персон чи політичні партії із відверто проросійськими поглядами. За тих, хто обіцяє мир, але причетний до розв’язання згубної гібридної війни і досі ніяк не притягнений за це. А подібний «феномен» пояснюється ще й тим, що на сьомому році звільнення від проросійських НЗФ, тут досі на свідомість і вибір людей впливає всюдисуща російська пропаганда, що, не гребуючи жодними способами, вміє налаштовувати проти України.

Отже за попередніми підсумками, у Слов’янську до другого туру виборів міського голови потрапила колишня керівниця міста трагічного 2014 року Неля Штепа. Серед лідерів-кандидатів на цю посаду і представник ОПЗЖ. А згадана проросійська політична сила також делегує найбільше депутатів до міської ради.

Власне ОПЗЖ та Опозиційний блок вже традиційно користуються великою незаперечною підтримкою на виборах майже у всіх населених пунктах області. А у прифронтовому Маріуполі, що небезпідставно вважається українським форпостом, до міської ради, за попередніми підрахунками, проходить ще й «Партія Шарія».