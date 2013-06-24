Кабінет Міністрів розширює та оновлює програму зимової підтримки «Доступні ліки». Про відповідні рішення на засіданні 10 грудня повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

Він зазначив, що цією програмою за 5 років скористалися понад 5 млн українців, залучено 15 тисяч аптек, доступно майже 600 препаратів.

«Тепер програма модернізується. Перше — включаємо до переліку нові ліки. Це 30 нових діючих речовин. Зокрема, препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб», - підкреслив Денис Шмигаль.

Також, за його словами, програма буде розширена на дітей і до неї будуть додані ліки у формі крапель і мазей.

Крім того, передбачено розширення мережі аптек, задіяних в програмі. Зокрема, до неї приєднаються усі аптеки, які працюють у лікарнях.

«Зобов’яжемо аптеки пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину», - зазначив Глава Уряду і додав, що за кошти зимової єПідтримки є можливість придбати ліки українського виробництва.

Прем’єр-міністр підкреслив, що у державному бюджеті на наступний рік на програму “Ще більш доступні ліки” закладено 6,6 млрд грн.

Він також наголосив, що Уряд працює над доступністю медичних препаратів у найвіддаленіших населених пунктах. Так, зокрема, Кабінетом Міністрів раніше прийнято постанову, якою дозволено створювати мобільні аптечні пункти. І такі вже працюють в 13 областях. Також по всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки ліків Укрпоштою.

«Життя та здоров’я українців — найвища цінність, запорука відновлення людського капіталу, успішної відбудови та зростання», – наголосив Денис Шмигаль та нагадав, що Україна отримає від Світового банку 454 млн доларів на фінансування програми медичних гарантій, що забезпечить виконання усіх зобов’язань держави у сфері охорони здоров’я.