Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
На ринку оренди України, включаючи столицю та міста-супутники, панує не лише затишшя, але й значні негативні зміни для тих, хто намагається здати житло. Про це кажуть ріелтори.
Так, за їхніми словами, кількість квартир, які намагаються здати потенційні орендодавці, останнім часом зросла на 30-40%. У той же час, за оцінками аналітиків ринку, квартир та будинків, які не заселені орендарями, складає до 15-20%.
Це є досить незвичною картиною і такого ще практично за історію України не було, адже завжди саме у серпні місяці раніше кожного року ринок мав неабияку активізацію. Це пояснювалося тим, що до Києва та інших великих міст України приїжджали з канікул студенти, які починали підшукувати собі житло. Також після літніх відпусток до великих міст, як правило, приїздять на роботу внутрішні трудові мігранти.
Цього ж року, поки що невідомо, яким чином відбуватиметься навчальний процес у вишах та інших учбових закладах країни – можливо студенти навчатимуться, як і весною, коли лише розпочався карантин, тобто на дистанційних умовах.
Експерти зазначають, що до Києва та великих міст стало повертатися значно менше трудових мігрантів, адже чимало з них вже втратили роботу.
Ціни на орендоване житло також падають – від 15 до 25% від тих показників, які ще були взимку і навесні. Проте чимало орендодавців не хочуть здавати його за низькими цінами та займають очікувальну позицію – може ситуація якимось чином зміниться на краще восени.
«Такого однозначно не станеться. Вже з 1 серпня підвищилися ціни на газ для населення, що дуже сильно вдарить по власниках приватних будинків, які використовують природний газ, у тому числі, і для опалення помешкань. Коли розпочнеться опалювальний сезон, то треба буде «по повній» сплачувати за опалення, гарячу воду, а це значно підвищить загальну вартість платежів за комуналку. А в людей й так немає грошей, щоби сплачувати за орендоване житло та ще й чималі суми, особливо у великих квартирах, за комунальні платежі», – зазначає експерт ринку Андрій Коваленко.