Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Днями служба зайнятості Рівненщини розпочала реєстрацію тих, хто шукає роботу, дистанційно.
«Відповідно до розпорядження уряду, з 30 березня на облік у службу зайнятості кожна людина може стати з першого дня її звернення, а не через тиждень, як було раніше, — каже директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук. — Для цього достатньо на офіційному сайті Державної служби зайнятості знайти рубрику «Електронне подання документів», ознайомитися з інструкцією і покроково виконувати її. А наші фахівці радо проконсультують і по телефону».
Одночасно налагодили онлайн уроки для педагогів, які працюють із безробітними у Рівненському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Вони ж, відповідно, віддалено викладатимуть теорію для тих, хто навчається чи перенавчається новій професії у цей непростий час. Практичні ж навички можна отримати й після карантину.
Онлайн записки за здоров’я та упокій започаткували три храми Православної церкви України: це Покровський собор у Рівному, Свято-Воскресенська парафія в Новому Дворі та монастир на повстанських могилах у Гурбах. Ініціатива, якою вже активно користуються віряни, спрямована на їхній захист від коронавірусної інфекції.