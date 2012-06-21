Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Загалом в області визначили 990 місць для двотижневої обсервації тих, хто прибуває з-за кордону: саме до цього зобов’язує рішення Кабінету Міністрів. Це готелі, хостели, дитячі табори відпочинку.
Списки осіб, які перетнули державний кордон і потребують обсервації, отримує Рівненський обласний лабораторний центр. І передає їх центрам первинної медико-санітарної допомоги. Перебування на визначених базах (а таких на Рівненщині 16) оплачують місцеві органи влади, харчування передбачене коштом самих людей.
Втім, на 16 квітня, обсервацію в хостелі у Рівному проходить тільки четверо осіб. Інші місця не заповнені: люди відмовляються дистанціюватися на обсервацію, незважаючи на те, що просто-таки на кордоні на них складають відповідні протоколи. Бо примусово доставити їх у визначене місце повноважень не має ніхто.
«Тож заробітчани, які повертаються в переддень Великодня, підписують погодження на самоізоляцію, нині на ній перебуває близько 4,5 тисяч земляків, — каже заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко. — І одночасно беруть на себе відповідальність за здоров’я своїх родин. Хочеться, щоб вона була усвідомленою».