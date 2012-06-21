Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На Рівненщині місцеві ради переходять працювати у відкритий вуличний формат. Приміром, сесія Гощанської селищної ради зібрала 19 депутатів із 22-ох. «Тобто, депутати дуже відповідально ставляться до ситуації в країні загалом і на своїй малій батьківщині зокрема: адже до карантину ми ледве збирали трохи більше 50 відсотків складу, необхідного для ухвалення рішень. А тут ішлося про невідкладне — виділення коштів для медиків на боротьбу з коронавірусом. До речі, всі прийшли в масках, рукавичках та тримали необхідну дистанцію», — розповідає Гощанський селищний голова медик за фахом Микола Панчук.
Загалом від початку карантину місцеві депутати вже знайшли в бюджеті селищної ради та резервному фонді понад 400 тисяч гривень, які спрямували на захисне спорядження для медиків та купівлю апарата штучної вентиляції легень, ще 100 тисяч на інфекційне відділення центральної районної лікарні спрямували підприємці.
У відповідь селищна рада на тій же сесії ухвалила рішення звільнити підприємців, які орендують приміщення комунальної власності, від оплати на період карантину. Бізнес схвально сприйняв таке рішення. Сесія на свіжому повітрі також пройшла в Острозькій об’єднаній громаді: оперативно ухвалені зміни до бюджету дозволять спрямувати на протиепідемічні заходи 335 тисяч гривень.