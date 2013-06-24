Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у ході поїздки до Рівненської області взяв участь у засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України щодо підготовки медзакладів до наступного зимового періоду. Робота з підсилення української медичної системи альтернативними джерелами енергопостачання активно ведеться, щоби за умов аварійних відключень лікарні повноцінно функціонували та продовжували надавати медичну допомогу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“На сьогодні наше пріоритетне завдання – створити умови, за яких лікарні можуть безперебійно та повноцінно працювати, навіть за умов системних атак росії на енергетичну систему України. Для цього МОЗ разом із представниками місцевої влади продовжують підсилювати медзаклади та забезпечувати їх альтернативними джерелами енергії. Зокрема, генераторами, сонячними станціями, водо- та теплопостачанням, засобами зв’язку тощо. Тож зараз у різних областях України активно триває робота з підсилення стійкості закладів, аби в наступний осінньо-зимовий період лікарні були готовими та ефективно використовували власні ресурси”, - підкреслив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Зазначимо, що зараз на Рівненщині 27 закладів спроможної мережі є повністю автономними та 20 медзакладів мають водопостачання, теплопостачання та електроживлення. 21 з 27 закладів має резервне джерело водопостачання та свердловину. Ще 6 закладів перебувають у процесі облаштування альтернативних джерел живлення або розробки необхідної документації.

Потреба лікарень Рівненської області у генераторах загалом закрита на 100%. Всі 27 закладів мають локальне джерело теплопостачання та повністю забезпечені альтернативними джерелами живлення. Наразі є додаткова потреба у забезпеченні генератором ще одного медзакладу регіону.

Таке енергетичне обладнання спрацьовуватиме автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатиме напругу в мережу. Медзаклади зможуть повноцінно та безперебійно працювати і продовжувати надавати медпослуги пацієнтам за будь-яких умов. Також для повноцінної та злагодженої роботи заклади охорони здоров’я мають бути забезпечені запасом пального на 120 годин роботи.

Міністр охорони здоров’я України підкреслив, що генератори у лікарнях мають бути підключені до мережі. Таким чином вони зможуть постачати напругу в мережу й підживлювати операційні, реанімації, кисневі станції та інше критично важливе обладнання у разі аварійного відключення електрики.

Наразі в області є 10 закладів охорони здоров’я, в яких генератори не підключені. Віктор Ляшко наголосив, що керівники лікарень мають оперативно розв’язати питання та якнайшвидше забезпечити реалізацію умов автономності у закладах.

Нагадаємо, загалом українські лікарні забезпечені понад 11 тисячами генераторів для безперебійного електроживлення, з них понад три тисячі доставили до медзакладів за час повномасштабної війни.

Крім того, протягом 2024 року в регіоні триватиме робота й над оснащенням медзакладів альтернативними та екологічними джерелами електроенергії – сонячними панелями та акумуляторами. Планується оснастити п’ять медзакладів регіону фотовольтаїчними електростанціями, потужністю не менше 15 кВт, та два медзаклади – не менше 7 кВт. Сонячне обладнання дозволить забезпечити безперебійну роботу медзакладів на випадок надзвичайних ситуацій чи блекаутів.

Загалом вже близько 90 українських ЗОЗ мають сонячні станції з акумуляторами, які накопичують енергію. До кінця року передбачається оснащення 200 медзакладів сонячними станціями.

Підсилення українських лікарень альтернативними джерелами енергії триватиме, щоби забезпечити їх енергетичну незалежність та стабільну роботу, навіть під час блекаутів.

Нагадаємо, напередодні представники Уряду та місцевої влади під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України перевірили готовність до зимового періоду закладів Житомирщини.