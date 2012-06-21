Про переваги децентралізації й нові можливості для розвитку територій ішлося на першому форумі об’єднаних громад, який відбувся на Рівненщині. І хоч перспективний план об’єднання в краї ще навіть не досяг екватора, ті, хто об’єднався, переконані: зробили це недаремно. І радять іншим іти цим шляхом.
Якщо в 2015-му перших п’ять об’єднаних громад отримали з держбюджету 25 мільйонів гривень інфраструктурної субвенції, то в 2016-му на 18 громад її припало 64 мільйони. Нині ж в області створено вже 26 об’єднаних громад із 66 передбачених перспективним планом, який затвердив уряд.
— Бюджети наших об’єднаних громад зросли цього року на 40%, лише за власними доходами їх виконано на 107%, — зауважує заступник голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко. — Це означає, що під час формування головних фінансових документів громади добре зважили свої сили й оцінили можливості. Тепер упроваджуємо рейтинг об’єднаних громад, адже досі послуговувалися лише рейтинговою оцінкою районів. Головні його критерії: власні доходи та капітальні видатки на одного жителя, рівень дотаційності бюджетів громад та питома вага видатків на утримання апарату управління. Якщо рівень дотаційності громади перевищує 30 відсотків, це вже перетворюється на проблему: зрозуміло, що підтримка держави в таких обсягах, як нині, не буде вічною. Натомість децентралізація дає можливості для залучення в громаду коштів з різних джерел, насамперед проектів, які підтримують наші європейські партнери. А люди оцінюють її за конкретними справами.
Скажімо, в Миляцькій ОТГ Дубровицького району такими справами вже стали і перший в Україні сільський ЦНАП, який відкрили завдяки залученню коштів міжнародної технічної допомоги, обласного та бюджету громади, й центр безпеки з пожежниками-добровольцями, і зведений за новітніми енергоефективними технологіями спортзал. Нині ця непосидюча громада з поліської глибинки долучилася до проекту Мінпраці з надання соціальних послуг на місцях.
Досвідом реформи місцевого самоврядування поділився польський експерт Роберт Закшевський. «Сильне самоврядування — це і є сильна держава. У цьому ми переконалися під час нашої реформи. Нині в нас 2400 гмін, і ми вкотре ставимо собі запитання: а чи не забагато це? Адже Євросоюз не хоче розмовляти з маленькими громадами, там кажуть: у більшому товаристві й шансів на успіх значно більше. Наскільки мені відомо, до початку децентралізації в Україні було 12 тисяч сільських рад, тож потенціал надзвичайно великий. Ми ж хочемо мати сильного сусіда Україну, яка складається з потужних самодостатніх громад», — підкреслив він.
Зрозуміло, що добровільне об’єднання вічним не буде. Ось тільки коли держава змінить пряник у вигляді субвенцій на батіг — тобто примусове об’єднання тих, хто досі не визначився? Це запитання просто-таки витало в повітрі форуму. Та воно актуальне не лише для Рівненщини.