На Черкащині успішно реалізовують сучасний зручний проект Міністерства юстиції «Шлюб за добу». Він дає змогу поєднати серця закоханих без черг. Після визначення організатора державної реєстрації закохані зможуть скористатися послугою експрес-одруження. Проект започатковано ще у квітні 2017 року. Запрацював він у Каневі та Смілі, а також у селі Білозір’я Черкаського району. За цей час через новий сервіс кількасот пар зареєстрували свої стосунки.
За інформацією Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, тільки в день святого Валентина в межах заходу Міністерства юстиції «Кохання поза часом» на Черкащині одружилися 75 пар, 8 з них — за сервісом «Шлюб за добу». У черкаському палаці одружень останню заяву молодята подали о 22.48. Це пара Юрій Чеберяк та Інна Литвинчук. А в Умані опівночі подали заяву Микола Світличний і його наречена Юлія. Ще 47 закоханих пар подали того дня заяви до відділів ДРАЦС, остання заява надійшла опівночі.
Працівники ДРАЦСів, які брали участь у заході Мін’юсту, прикрасили приміщення святковою атрибутикою, забезпечили роботу фотозон, запросили рок-гурт, який вітав молодят у Черкасах, а для уманців — колектив Центру культури і дозвілля райдержадміністрації.
Тим часом Черкаський обласний художній музей розпочинає мистецький проект «Весільні церемонії в музеї» (за українськими народними та європейськими традиціями). Найбільш зворушливий день у житті закоханих — день їхнього весілля, проведений в елітарній мистецькій атмосфері музею, запам’ятається на все життя церемонією, вибудуваною на українських народних традиціях. Спробувати оновлену весільну церемонію вже виявило бажання чимало молодят.