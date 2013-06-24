Одним з пріоритетів Міністерства оборони є надання всебічної підтримки захисникам та захисницям, які отримали поранення чи травму під час військової служби. Про це повідомляє Урядовий портал.

Крім медичної підтримки, яка постійно надається нашим військовослужбовцям, ми розуміємо важливість юридичної допомоги та консультацій під час проходження процедур, пов'язаних із лікуванням та отриманням відповідних виплат.

Ми проаналізували шлях, який доводиться долати військовослужбовцю для проходження військово-лікарської комісії. Весь процес – від направлення на лікування до проходження ВЛК, отримання грошових виплат та посвідчень, супроводжується великою кількістю бюрократичних процедур, які потребують роз’яснення. Тому ми створили сайт-довідник «Шлях пораненого» https://turbota.mil.gov.ua/, де зібрали важливу інформацію, яка допоможе військовослужбовцям проходити всі етапи шляху пораненого воїна.

На нашому сайті ви знайдете:

— інформацію про те, як військовослужбовцю отримати направлення на лікування, реабілітацію чи оздоровлення;

— поради про те, на що важливо звернути увагу під час проходження лікування, військово-лікарської та медико-соціальної експертної комісії;

— інформацію пільги та грошові виплати, які належать військовослужбовцю;

— інструкцію про те, які документи потрібно отримати і до кого за ними звертатись.

Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо. Крім того, на сайті є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити.

Розуміємо, як важко проходити шлях пораненого воїна, тому наш сайт-довідник створений, щоб спростити цей процес для кожного, хто отримав бойову травму чи поранення.