15—16 червня на виконання січневої домовленості між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Швейцарії Віолою Амхерд відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення сторони обрали Бюргеншток неподалік швейцарського міста Люцерн.

Організація саміту — підсумок скоординованих зусиль української та швейцарської сторін. У ньому візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів. Засади роботи цього заходу було вироблено та погоджено під час міжнародних зустрічей радників з національної безпеки, які ініціював Офіс Президента для опрацювання української формули миру.

Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного справедливого і тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права. Повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході. Саміт присвячено розробленню рамок для досягнення цієї мети, щоб стимулювати майбутній мирний процес, повідомляє Офіс Президента.