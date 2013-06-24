У Вашингтоні, США, заступник Міністра фінансів Ольга Зикова виступила на Саміті зі стратегії Центральної та Східної Європи Hudson Institute. Представниця Мінфіну, зокрема, взяла участь у панельній дискусії “Україна як джерело економічної та безпекової динаміки”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ольга Зикова окреслила поточну макроекономічну та фінансову ситуацію в Україні, як українському Уряду вдалося зберегти фінансову стабільність під час триваючої війни, а також прогрес у реформах та підтримку партнерів.

“У лютому 2022 року Уряд України зіткнувся з викликами, небаченими раніше. Морські порти були заблоковані, мільйони біженців, зруйнована важка промисловість, 90% підприємств призупинили свою діяльність. Показники за 2022 рік говорять більше, ніж будь-які слова: стрімке падіння ВВП до -28,8%, інфляція зросла до 26,6%, дефіцит бюджету зріс до 17,5% ВВП, експорт скоротився на 35%, витрати на оборону зросли до 30% ВВП. Усе це, безсумнівно, суттєво вплинуло на фінансову систему. Попри ці потрясіння, рішучі дії Уряду задля збереження макроекономічної та фінансової стабільності були ефективними”, - розповіла представниця Мінфіну.

Так, аби забезпечити стабільність фінансової системи, Міністерство фінансів запровадило необхідні заходи: оптимізацію видатків держбюджету, випуск військових облігацій та ефективну стратегію управління державним боргом.

З перших днів повномасштабної війни Уряд своєчасно та в повному обсязі здійснював усі соціальні виплати, гуманітарні витрати та зарплати держслужбовцям. Тоді дефіцит державного бюджету сягав близько 5 млрд доларів США на місяць.

“Ключовим є те, що у 2023 році ми уникнули монетарного фінансування. Це дозволило нам стримати інфляцію – вона знизилася до 5,1%. Фінансовий розрив скоротився до 3,5 млрд доларів США на місяць. Надходження від податкової та митної служб повернулися до довоєнного рівня”, – зауважила Ольга Зикова.

Попри серйозні економічні наслідки повномасштабної війни, Україна залишається стійкою та досягла значного прогресу в збереженні макрофінансової стабільності та підтримці економічної активності. Уряд перейшов від двотижневого планування до повноцінного середньострокового бюджетування. Міністерство фінансів почало випуск військових облігацій. Загалом із лютого 2022 року за рахунок облігацій до державного бюджету було залучено понад 42 млрд доларів США.

У 2024 році ВВП України зріс приблизно на 3,6%. Доходи держбюджету зросли на 9,4 млрд доларів США порівняно з 2023 роком. Зовнішнє фінансування в обсязі 41,7 млрд доларів США допомогло покрити всі пріоритетні соціальні видатки.

“У 2025 році ми маємо три основні пріоритети: збереження макроекономічної стабільності, просування структурних реформ та здійснення критично важливих заходів з відновлення. Зростання ВВП прогнозується на рівні 2,7%, інфляція до кінця року – 9,5%. Бюджет України на 2025 рік є збалансованим і відповідає нагальним потребам”, – додала заступник Міністра фінансів.

Вона зауважила, що 26% ВВП у поточному році спрямовується на безпеку й оборону. Уряд має намір зменшити дефіцит бюджету до 19,4% ВВП у 2025 році з 24% у 2024 році. Потреба у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік становить 39,3 млрд доларів США.

Попри триваючі виклики, спричинені війною, Уряд України залишається відданим реформам, які не лише наближають Україну до ЄС, а й сприяють економічному розвитку країни та відновленню після наслідків злочинної агресії росії.

У 2024 році спільно зі Світовим банком було розроблено аналітичний інструмент під назвою «Матриця реформ», що є дорожньою картою та планом трансформації України. Він містить понад 300 реформ із 533 вимірюваними індикаторами (262 індикаторів наразі виконано, 271 – у процесі виконання). Зокрема, у 2025 році заплановано до виконання 75 реформаторських заходів і умов щодо детінізації економіки, управління державними фінансами та інвестиціями, верховенства права, антикорупційних заходів, державного управління та управління державними активами. А також щодо соціальної сфери (охорона здоров’я, освіта), ринку праці, повернення мігрантів.

“Але жодна країна не здатна вистояти наодинці в такі часи невизначеності та турбулентності. Співпраця з міжнародними донорами є ключовою. Зокрема, підтримка партнерів необхідна для покриття соціальних і гуманітарних витрат. Тому своєчасна доступність ресурсів критично важлива для стабільного функціонування державних фінансів. З лютого 2022 року Україна отримала 132 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки. Найбільшим донором прямої бюджетної підтримки України з лютого 2022 року став ЄС у сумі 50,5 млрд євро”, – сказала Ольга Зикова.

Також представниця Мінфіну відзначила тісну співпрацю України з Міжнародним Валютним Фондом. У 2023 році Україна та МВФ започаткували безпрецедентну програму співпраці для країни в умовах війни — чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) на суму 15,5 млрд доларів США, з яких 10,1 млрд доларів уже залучено завдяки 7 успішним переглядам.