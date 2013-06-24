Понад 115 тисяч українців уже скористалися національною програмою «Скринінг здоров’я 40+» і пройшли обстеження. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко:

«Скринінг дає змогу вчасно оцінити ризики серцево­судинних захворювань, цукрового діабету та інших проблем зі здоров’ям, що допоможе запобігти розвитку хвороб і вберегти життя та здоров’я громадян, — зазначила очільниця уряду. — Послуга безоплатна: після подання заявки держава надає 2000 гривень на обстеження».

Коли кошти на проходження скринінгу отримано до 1 травня 2026 року, пройти повне обстеження та розрахуватися за нього необхідно до 30 червня. Якщо кошти отримано після 1 травня 2026 року, використати їх потрібно протягом двох місяців з часу зарахування.

Пройти скринінг можна в державних, комунальних та приватних медичних закладах, які беруть участь у програмі. Наразі таких закладів понад 2 тисячі у всій країні.

«Скринінг здоров’я для людей віком від 40 років — це простий спосіб вчасно побачити ризики та подбати про здоров’я», — зазначила Прем’єр­міністр, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Міністерство охорони здоров’я зауважує, що під час обстеження людина може пройти необхідні лабораторні дослідження, заповнити анкету щодо стану здоров’я та факторів ризику, виміряти артеріальний тиск, пульс, зріст, вагу та окружність талії, визначити індекс маси тіла, отримати персональні рекомендації.

У травні 2026 року механізм участі у програмі було оновлено: прив’язку до дня народження скасовано, тож українці та українки віком від 40 років можуть подати заявку на «Скринінг здоров’я 40+» у будь­який зручний час — через застосунок «Дія» або у ЦНАПі.