На макухівському сміттєзвалищі під Полтавою ввели в експлуатацію електростанцію, яка виробляє енергію з метану, що накопичується у товщі твердих побутових відходів. Біоелектростанція вироблятиме 5 мільйонів кВт/год на рік. Таку потужність забезпечить газогенераторна установка австрійської компанії. За словами її представників, генератор дає можливість виробляти за рік такий обсяг енергії, який заміщує близько 2 мільйонів кубічних метрів природного газу, що дасть можливість щорічно заощаджувати до 20 мільйонів гривень бюджетних коштів.
Директор компанії, яка змонтувала електростанцію в Макухівці, Андрій Мензюк каже, що ця станція може повністю забезпечити електроенергією село на 120 будинків. На об’єкті в Макухівці працюватиме п’ять осіб персоналу. Електростанція передаватиме енергію в мережу ПАТ «Полтаваобленерго». Потім її продаватимуть державній електричній мережі за «зеленим» тарифом.
Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ціна 1 кВт, виробленого на макухівському сміттєзвалищі, — 4,75 гривні (з ПДВ). Така сама ціна на електроенергію, вироблену з біопалива, й в інших містах України. Вкладені у будівництво електростанції 35 мільйонів гривень розраховують повернути за п’ятирічку. Згідно з розрахунками, метану в макухівському ТПВ вистачить на 10—15 років роботи станції.
Схожий проект реалізували в Кременчуці, потужність тамтешньої електростанції дещо менша — 500 кВт/год.