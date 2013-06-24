Київська дитяча залізниця відкрила 70-й сезон руху поїздів. Перший поїзд по Сирецькому лісопарку вирушив 2 серпня 1953 року.Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Під час відкриття ювілейного сезону відбувся концерт і освітньо-профорієнтаційний ярмарок, де були представлені навчальні заклади залізничного профілю. Також працювали різноманітні фотозони, безліч локацій з майстер-класами та залізничною амуніцією. Дітей розважали аніматори, відбувся розіграш призів.

«У ці складні часи велика Укрзалізниця всім довела, що нас не подолати. Працююча мала залізниця в черговий раз це підтверджує. Лідерство та особистий приклад — це важливі складові для нашої спільної перемоги. Моє особисте завдання і завдання нашої команди — забезпечити безперебійну роботу Укрзалізниці та стале зростання. Задля здійснення ваших планів і мрій. Щоб професія залізничника залишалася прикладом для гордості й шани», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Юні залізничники, які закінчили теоретичне навчання з найвищими балами й переходять до практики, отримали відзнаки.

Наразі більше тисячі хлопців та дівчат навчаються в гуртках «Юний залізничник» Київської дитячої залізниці. Багато випускників у подальшому стають працівниками Укрзалізниці, що є головною метою роботи педагогічного колективу дитячої залізниці. Так, торік, незважаючи на повномасштабну війну, 114 випускників Київської дитячої залізниці вступили до навчальних закладів залізничного профілю.

Крім того, у 2022 році дитячою залізницею скористалося понад 70 тисяч пасажирів.

«Торік ми відкривали 69-й сезон у червні, коли діти ще тільки починали повертатися до Києва. Це був перший рік повномасштабної війни, але попри це ми взяли на себе відповідальність і відкрили дитячу залізницю та продовжували навчати наше майбутнє покоління. Крім того, ми відновили практику юних залізничників на великій магістралі. Учнів дитячої залізниці можна було зустріти на маршруті Кyiv City Express, у поїздах Skoda. Я вітаю всіх учнів з відкриттям ювілейного — 70-го сезону», — зазначив член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Нагадаємо, Київська дитяча залізниця знаходиться в Сирецькому парку (вул. Парково-Сирецька, 4), куди зручно доїхати кільцевою електричкою (виходити на станції Сирець).

Рух поїздів здійснюється:

· у червні, липні, серпні — з четверга по неділю;

· у квітні, травні, вересні, жовтні — по вихідних.

Графік роботи:

· четвер, п'ятниця — з 11:10 до 17:10;

· субота, неділя — з 10:30 до 18:50.

Квитки:

· загальний вагон: дорослий — 100 грн, дитячий — 50 грн;

· ретровагон: дорослий — 120 грн, дитячий — 60 грн;

· вагон класу люкс: дорослий — 150 грн, дитячий — 100 грн;

· відвідування Музею історії Південно-Західної залізниці — 40 грн;

· відвідування виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки — 50 грн.

Довідково

Довжина маршруту на Київській дитячій залізниці становить 3,7 км. На залізниці функціонує дві станції: Київ-Пасажирський дитячий і Залізнична. На перегоні між станціями розташована проміжна платформа Паркова.

Рухомий склад складається з трьох локомотивів: тепловозів ТУ7А – 3192, ТУ7А – 3197 та паровоза ГР – 336, який є єдиним діючим паровозом на дитячих залізницях України, десяти пасажирських вагонів, критого вагона та вагона-платформи.

У будівлі вокзалу станції Київ-Пасажирський дитячий розміщується Музей історії Південно-Західної залізниці.