На базі Сумського центру професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг у межах урядового пілотного проекту з модернізації підготовки фахівців за спеціальностями «швачка, кравець, закрійник» відкрився навчально-практичний центр. Його оснащено найсучаснішою технікою, що дає змогу майбутнім спеціалістам оволодіти обраною професією й бути затребуваними на сучасному ринку праці.
За словами директора центру Надії Аніної, це знакова подія не тільки для Сум, а й усієї системи професійної освіти в Україні. Уперше за багато років на базі навчального закладу зібралися представники підприємств легкої промисловості та сфери послуг для предметного діалогу щодо подальшого розвитку галузі та співпраці. Крім безпосереднього призначення, центр стане місцем для вдосконалення професійної практичної й теоретичної підготовки учнів, слухачів ПТНЗ, підвищення кваліфікації фахівців швейних підприємств, перепідготовки незайнятого населення, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, комп’ютерних технологій тощо. На облаштування центру з державного бюджету спрямовано 330 тисяч гривень.