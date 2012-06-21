Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Сумщина — один із регіонів, де активно вирощують технічні коноплі, проводять традиційний етнічно-фольклорний фестиваль «HempFest», усіляко популяризують цінну культуру, завдяки якій зміцнюється економіка регіону. Аби справі надати потужного імпульсу, в області розробили масштабний проєкт «Слобожанське коноплярство», заявником якого стала Сумська ОДА.

Про це повідомив сайт Міністерства розвитку громад і територій України. Зокрема, загальний бюджет проєкту — майже 21 мільйон гривень, з яких дві третини — кошти ЄС.

Майбутній кластер матиме багатовимірне значення і насамперед позиціонуватиметься як потужний економічний механізм та зелений туристичний магніт.

Планується впровадження новітніх інноваційних технологій, розширення площ під технічними коноплями до 360 гектарів, або плюс 111 до сьогоднішнього рівня, спорудження етнографічного музею коноплярства, підвищення бюджетних надходжень, подальша популяризація фестивалю, створення близько 30 нових робочих місць тощо.