Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Сумщина продовжує утримувати лідерство за темпами будівництва та ремонту доріг, освоюючи кошти на різних об’єктах.

Серед тих, хто активно лагодить слобожанські магістралі, ТОВ «РоадКонстракшн», що входить до складу відомої RGM group.

Як повідомив директор ТОВ Олексій Макарюк, кілька днів тому будівельники приступили до середнього поточного ремонту окремих ділянок автодороги державного значення місцевого користування Т-19-06 від КПП «Рижівка» через Білопілля, Миколаївку, Лебедин до Лантратівки Охтирського району.

Цю 5-кілометрову ділянку місцеві жителі називають напрямком руху, оскільки вона не бачила ремонту десятки років. Тож ремонтники залучають максимальні потужності, аби до кінця жовтня здати її в експлуатацію.

Зараз триває облаштування профілю і основи з’їзду, а затим розпочнеться ремонт покриття.

Тим часом колеги дорожників представники ТОВ «Сумимостобуд» із вище згаданої RGM group завершують будівництво нового мосту в селі Бобрик Роменського району, що розташований на трасі Кролевець - Пирятин.

За словами представника ТОВ Олександра Безручка, тутешній міст зводиться, по суті, з нуля. Спершу ремонтники демонтували стару ветху споруду, що становила загрозу для автомобільного транспорту і пішоходів, а затим розпочали зводити новий міст.

При цьому вперше застосовується новітня технологія будівництва, а саме — використання в основі каркасу металевих труб, які монтуються за допомогою болтів. Це значно прискорює роботи, а якість залишається відмінною: на такі мости будівельники дають гарантію від 50 до 80 років.

Довжина майбутньої споруди становитиме 68 метрів, ширина проїжджої частини 8,5, ще по 2 метри обабіч — пішохідні доріжки. Загальна кошторисна вартість — 14 мільйонів гривень.

Як наголошує Олександр Безручко, в тому, що робота спориться, заслуга насамперед колективу: у колективі робітники з виробничим стажем не менше 10 - 15 років. На їхньому рахунку мости, зведені в Охтирському, Липоводолинському та окремих інших районах Сумщини.

Найближчим часом міст буде офіційно зданий в експлуатацію.