Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тримання під вартою — такий запобіжний захід обрав Заліщицький райсуд на Тернопільщині щодо підозрюваного у замаху на вбивство трьох осіб. Лиходію — 53 роки. Він спричинив криваву драму. Жертвами стали ті, хто проживав з ним під одним дахом. А це — дружина, з якою був розлучений, пасинок та хлопець, якого до себе прийняли жити.
За словами начальника відділу комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергія Крети, того червневого вечора жінка разом зі своїм сином і приймаком чаркували. Додому чоловік повернувся вже «під градусом», але ще захотів причаститися оковитою, на що отримав відмову. Напевно, затаїв через це злобу. Після застілля всі вляглися спати. Ображений чоловік узяв сокиру й завдав двох ударів обухом приймакові, відтак — і пасинку. Крики почула колишня дружина. Вибігши з кімнати, аби дізнатися, що сталося, й сама потерпіла від лиходія. Відтак потерпілим надали відповідну медичну допомогу, а нападника правоохоронці затримали.
Розслідування цієї кримінальної історії ще триває. Процесуальне керівництво провадить Чортківська місцева прокуратура.