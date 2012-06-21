Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Шануй батька та матір — одна з головних засад і християнської, і загальнолюдської моралі. Але, на превеликий жаль, багато хто про це забуває. І призводять до цього часто-густо згубні звички. Як-от 36-річний мешканець Тернопільщини відданий оковитій, ніде не працює. І постійно знущається над 60-літньою матір’ю. Він, за інформацією відділу комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області, виганяє маму з рідного дому, лихословить, погрожує фізичною розправою. Профілактичні бесіди з ним уже проводили, адміністративні стягнення теж бажаного результату не дали.
Коли горе-син учергове розбушувався, поліціянти розпочали кримінальне провадження. Мама сама попросила про це. Йому інкримінують домашнє насильство. Згідно зі статтею 126-1 Кримінального кодексу України на зловмисника може чекати покарання у вигляді громадських робіт, а то й позбавлення волі терміном до двох років. Наразі ж триває досудове розслідування.