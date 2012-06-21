Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Плата за землю — обов’язкова справа у складі податку на майно. На Тернопільщині вона в надходженнях до місцевих бюджетів за обсягами посідає важливе третє місце. І складає майже 10 відсотків загальних надходжень.
За інформацією сектора комунікацій головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області, протягом першого цьогорічного кварталу землекористувачі сплатили до місцевих скарбниць понад 82,6 мільйона гривень. Це — позитивний результат, приріст склав понад 4 мільйони 450 тисяч гривень. Додали в показнику плати за землю до відповідного торішнього періоду юридичні особи — власники та орендарі земельних ділянок. До місцевих бюджетів від фізичних землекористувачів надійшло земельної плати в сумі понад 10,1 мільйона гривень.