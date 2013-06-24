Фонд державного майна України презентував проєкт «Велика приватизація — 2024». Понад 150 представників уряду, парламенту, міжнародних організацій, бізнесу та дипломатичного корпусу обговорили перспективи та значення великої приватизації для економічного розвитку України.

«Велика приватизація відкриває можливості для нових інвестицій, необхідних для відбудови та модернізації нашої країни, — наголосилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. — Це інструмент розвитку, спрямований на залучення ефективних власників, які закладуть фундамент для зростання економіки вже зараз, створять нові робочі місця і наповнюватимуть податками бюджет.Уряд системно працює над реформою ефективного управління держвласністю, зокрема завдяки приватизації. За останні два роки ми передали Фонду держмайна понад 1200 підприємств, більшість із яких знайшли інвесторів».

Уперше в історії України держава пропонує інвесторам можливості для участі в модернізації ключових секторів економіки через онлайн-аукціони з приватизації. Серед топоб’єктів, які буде виставлено на торги цього року, готель «Україна», АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ТОВ «Аерок», ТОВ «Демурінський ГЗК», ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ Ocean Plaza) — один з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва.

Гроші від приватизації спрямовують до державного бюджету, а від продажу санкційних активів — у фонд ліквідації наслідків збройної агресії, повідомляє Мінекономіки.