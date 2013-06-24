Заявки мали змогу подавати військовослужбовці, військовослужбовиці, ветерани і ветеранки Сил оборони, а також добровольці, які зазнали поранення, були травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій із 2014 року.

478 заяв отримали від військовослужбовців і ветеранів та 18 — від військовослужбовиць і ветеранок.Уперше зареєструвалися 282 учасники. Найстаршому зареєстрованому 68 років, наймолодшому — 20. Така кількість зареєстрованих кандидатів — абсолютний рекорд.

«Україна вкотре доводить, що ми сильна, незламна, цілеспрямована на перемогу нація. Вражають кожен і кожна, які зареєструвалися, — від Донеччини до Закарпаття. І це теж результат, бо в єдності наша сила. Цього року рекорд кількості зареєстрованих учасників показав, що спорт для ветеранської спільноти — це не лише про фізичне відновлення, а й про психологічну реабілітацію і соціальне повернення, той дух, коли пліч-о-пліч ідуть заради єдиної мети», — зазначає виконувач обов’язків міністра у справах ветеранівОлександр Порхун.

Триває верифікація документів усіх зареєстрованих учасників. Після цього кандидатів запросять на всеукраїнські змагання, які проходитимуть 31 травня — 2 червня в Києві. На учасників відбору чекатиме знайомство з дисциплінами Ігор нескорених та цінностями проєкту.

Під час національного відбору учасники змагатимуться в таких видах адаптивного спорту: стрільба з лука, легка атлетика, велосипедний спорт, пауерліфтинг, веслування на тренажері, волейбол сидячи, плавання, настільний теніс, баскетбол на кріслах колісних.

До 30 червня відбіркова комісія оголосить склад національної збірної.

Нагадаємо, що цього року до збірної потрапить на десять осіб більше, ніж торік, — міжнародна Фундація Ігор нескорених збільшила українську квоту із 25 до 35 учасників.

Відбір та підготовку збірної України 2025 року здійснює Міністерство у справах ветеранів спільно з Українським ветеранським фондом Мінветеранів, Центром стратегічних комунікацій «СтратКом Україна», ГО «Повернись живим» та ГО «Ігри Інвіктус Україна».

Учасники реєструвалися через вебплатформу «Е-ветеран», розроблену за технічної підтримки «Проєкту підтримки Дія», що впроваджує Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансування Швеції.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів