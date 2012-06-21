Розслідувати оприлюднені у ЗМІ факти щодо оборудок в оборонній галузі закликав НАБУ й САП Президент Петро Порошенко. Зробив він це вперше й публічно, а саме на засіданні ради регіонального розвитку Миколаївської області: «Якщо хто винен — до відповідальності. Хто сумлінно працює над зміцненням обороноздатності, тим дати змогу захистити своє чесне ім’я».
Президент заявив про підписання ним указу про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря РНБО, повідомляє УНІАН. Його звільнено з посади глави міжвідомчої комісії військово-технічного співробітництва та експортного контролю. А попередньо на середу 6 березня глава держави доручив Секретареві РНБО Олександрові Турчинову скликати відповідне засідання, присвячене реформуванню концерну «Укроборонпром». «Ми вже давно планували засідання РНБО з порядком денним щодо реформування Укроборонпрому й посилення прозорості його діяльності», — заявив він, запевнивши, що за діяльністю оборонного сектору слід розширити урядовий, парламентський та суспільний контроль.